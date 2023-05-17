Подмосковье 17 мая 2023, 17:34 Продажу 86 тонн продукции неизвестного происхождения пресекли в Подмосковье в апреле

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Сотрудники Минсельхозпрода Подмосковья выявляют площадки, где мошенники продают фальсифицированную продукцию, при помощи специальной информационной системы. За апрель они выявили 10 мест, где продавали продукцию неизвестного происхождения.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, в апреле сотрудники ведомства выявили 10 площадок, где пытались продать фальсификат.

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«Благодаря этому в свободную реализацию не допустили более 65 тонн готовой молочной продукции, восемь тонн мяса и мясопродуктов, 13 килограммов меда неизвестного происхождения», — сказал он.

Такие места обнаружили в Воскресенске, Красногорске, Ленинском округе, а также Рузе и Щелкове.

Обо всех нарушениях сообщили в федеральные органы исполнительной власти, которые занимаются ветеринарным контролем продукции. Эту работу продолжат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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