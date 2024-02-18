Подмосковье 18 февраля 2024, 19:04 Продажи товаров здорового питания выросли в Подмосковье на 20% Пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Торговая сеть «Перекресток» расширила ассортимент товаров для здорового питания на полках своих магазинов. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

Он отметил, что при разработке товаров для здорового питания акцент делается не только на чистом составе блюд, но и на технологии их приготовления. Кроме того, учитываются вкусовые предпочтения покупателей.

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«Благодаря взаимодействию Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области с крупными торговыми сетями нам удалось увеличить продажи товаров для здорового питания на 20%», — указал Кирилл Григорьев.

Новая линейка готовой еды «Зеленая линия» производится на собственной фабрике-кухне Х5 Group, специально разработанной поварами и нутрициологами для сети магазинов «Перекресток».

По словам представителей компании, в настоящее время в ассортименте представлено 13 позиций, и до конца текущего года планируется расширение продуктовой линейки. Среди ассортимента, доступного для покупателей на полках сети магазинов, можно отыскать борщ и тыквенный крем-суп, сырники и творожные запеканки, сэндвич-роллы и пасты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность защиты прав предпринимателей.

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