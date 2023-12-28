Подмосковье 28 декабря 2023, 11:40 Продажи товаров здорового питания в магазинах Подмосковья выросли на 20% Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Спрос на качественные продукты с натуральным составом и происхождением растет в Подмосковье. Одним из заметных трендов стало увеличение интереса к органической и функциональной еде без глютена и сахара. На данный момент спрос на товары здорового питания составляет 20%.

«Положительная динамика подчеркивает, насколько важным является взаимодействие между правительством и сетями в поощрении здорового образа жизни, что в конечном итоге благотворно влияет на общее здоровье региона», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Товары здорового питания можно найти в «Магните», магазинах компании «Х5 Group», гипермаркетах «Глобус» и других торговых сетях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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