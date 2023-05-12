Подмосковье 12 мая 2023, 12:32 Продажа лимитированных карт «Стрелка» стартовала в Подмосковье 12 мая Минтранс Подмосковья

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С 12 мая в Подмосковье появится в продаже лимитированная коллекция карт «Стрелка». Дизайн разработали победители конкурса на лучший авторский макет транспортной карты.

Транспортные карты в ближайшее время появятся в некоторых отделениях «Почты России», а к июню они поступят на автовокзалы и автостанции «Мострансавто». Карты выполнены в трех дизайнах. Всего они представлены в шести тысячах экземпляров.

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На конкурсе было представлено около 50 макетов из разных округов Московской области. Главной темой работ стало Подмосковье. Жюри отобрали лучшие работы, которые выполнили жители Видного, Красногорска и Мытищ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность своевременной реконструкции дорог в Подмосковье. Так, в этом году в Мытищах приведут в порядок 24 дороги.

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