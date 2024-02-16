Подмосковье 16 февраля 2024, 19:22 Продажа квартир стартовала в ЖК «Фабрикант» в Пушкино Unsplash

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Застройщик СЗ «Статус» открыл продажу квартир первой очереди в жилом комплексе «Фабрикант» в Пушкинском городском округе. Окончание строительства первого дома запланировано на конец 2026 года.

Покупка осуществляется по договору долевого участия с использованием счетов эскроу согласно требованиям Федерального закона № 214-ФЗ. Извещение о начале строительства было получено 29 декабря 2023 года.

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ЖК «Фабрикант» — это проект ГК «Профи инвест». Этот привлекательный и современный жилой комплекс предоставит возможность приобрести жилье многим семьям, включая тех, кто проживает в аварийных условиях. Территория комплекса будет иметь развитую инфраструктуру, включающую магазины, предприятия бытового обслуживания, фитнес-центр, центры творчества и развития детей, кафе, рестораны, пекарни и кофейни.

Кроме того, в планах строительство детского сада на 250 мест и школы на 518 мест. На территории также будет организован наземно-подземный паркинг, способный вместить более 1,3 тысячи автомобилей.

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