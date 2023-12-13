Подмосковье 13 декабря 2023, 15:16 Продажа и аренда неиспользуемого имущества принесли Подмосковью 340 миллионов рублей в 2023 году МИО МО

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Более 100 неиспользуемых объектов недвижимости реализовали на аукционах в Подмосковье с начала года. По данным Министерства имущественных отношений Московской области, региональный бюджет получил от этих сделок 340 миллионов рублей.

«Реализуя областное имущество, мы преследуем две цели. Во-первых, это реконструкция или капитальный ремонт неиспользуемой недвижимости, за счет чего она обретет вторую жизнь и в массе своей сохраняет целевое назначение. Во-вторых, это увеличение доходной части бюджета, от чего также зависит социальное и экономическое развитие Подмосковья», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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В этом году с торгов продали за 17 миллионов рублей бывший детский лагерь «Шошинский» в селе Микулино Лотошинского городского округа. В Ступине инвесторы приобрели бывший ДОЛ «Тимуровец» за 15 миллионов рублей и «Радугу» за 12 миллионов.

Масштабное восстановление ждет усадьбу «Пущино-на-Наре», расположенную в Серпуховском городском округе. Инвестор приобрел этот объект культурного наследия за 8,3 миллиона рублей и вложит гораздо больше в ремонт. Еще один объект культурного наследия XVII века будет отреставрирован по программе «Усадьбы Подмосковья». Это усадьба Ляхово в Домодедовском округе. Размер годовой арендной платы для инвестора составил более 640 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач.

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