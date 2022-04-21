Продажа и аренда недвижимости пополнили бюджет Подмосковья на 4,7 млрд рублей

В Подмосковье за три месяца 2022 года бюджеты городских округов увеличились на 4,7 миллиардов рублей, что на 400 миллионов больше аналогичного периода прошлого года.

Это стало возможно благодаря вовлечению земельных участков в хозяйственный оборот. Об этом на расширенном совещании с органами местного самоуправления сообщила зампред правительства региона Анна Кротова.

« Наибольший объем от аренды и продажи земельных участков обеспечили городские округа: Лотошино, Лосино-Петровский, Черноголовка, Кашира, Истра и Балашиха, — сообщила зампред Анна Кротова.

Она также сообщила, что большая работа ведется органами местного самоуправления в рамках мер господдержки юридических и физических лиц. Это предоставление земельных участков под импортозамещение, возможность аренды земельных участков за 1 рубль и автоматическое продление договоров аренды. Эти меры позволят поддержать в непростое время как предпринимателей, так и физических лиц, уверены в правительстве Подмосковья.

Для реализации инвестиционных и социальных проектов Минимуществом на территории региона выявлено 128 земельных участков в 46 городских округах, которые также могут быть вовлечены в хозяйственный оборот. Это позволит открывать в Подмосковье промышленные, сельскохозяйственные производства, учреждения спортивной, туристической и иной направленности. Это в свою очередь увеличит налоговые поступления в консолидированный бюджет, а также обеспечит рабочими местами многих граждан.

«Таким образом, мы решаем одну из актуальных задач, поставленных правительством на сегодняшний день, — импортозамещение. А прямая задача коллег из муниципалитетов продолжать эту нацеленную работу, чтобы земля не простаивала, а приносила доход», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.