Продать бизнес и уйти в лес. Как предприниматель кардинально сменил профессию
«Кто-то хотел стать бизнесменом, кто-то путешественником, лесником никто не хотел, потому что я об этом не рассказывал. Но дети зажглись. Благодаря этому этот проект был оценен. Как лучший проект популяризации ЗОЖ, и я получил вот такой приз. А на следующий год, в 2019 году лучшим проектом стала красноярская универсиада», — сказал Александр Капер, заместитель директора клинского филиала ГКУ МО «Мособллес».
Это Александр рассказывает про то, как менялось сознание детей, когда он рассказывал им про проект, который проходил на их глазах. Марафон — 200 дней бега из Москвы в Пекин. По дороге в 15 регионах страны он устраивал встречи с детьми, флешмобы. Сопровождали его в разное время около 7 000 бегунов в России, Монголии и Китае.
Сегодня про лесника из клинского лесничества есть статья в Википедии. В рунете его знают как путешественника, члена Российского географического общества, спикера и общественного деятеля. Не официально его называют русским Форестом Гампом. За 4 года он официально пробежал больше 11 000 километров — это длина нашей страны. Но он не профессиональный спортсмен, а обычный юрист. Начинал простым следователем прокуратуры на Дальнем востоке. Проработал несколько лет, но нагрузка была запредельная.
«У нас постоянные разъезды. У меня иногда были случаи, на полном серьезе. Я уходил на работу в субботу вечером, а возвращался через неделю в воскресение», — сказал Александр Капер, заместитель директора клинского филиала ГКУ МО «Мособллес».
Александр фотографирует упавшие деревья, чтобы проверить причину падения. Сообщает об этом коллегам и едет дальше.
«Беда в том, что у хвойных пород корни не уходят далеко в землю, а вот так располагаются, как ладошка. И при любом ветровале молодые насаждения гибнут. О, вот новый лес посеянный. Ему лет 7-8», — сказал Александр Капер, заместитель директора клинского филиала ГКУ МО «Мособллес».
Александр Капер занимался всем, начиная с перегонов праворуких автомобилей, заканчивая производством мебели.
«Мы занимались полиграфией, делали сайты. Что мы только не делали», — сказал Александр Капер, заместитель директора клинского филиала ГКУ МО «Мособллес».
А все ради заработка. В какой-то момент, как сам признается, понял, что жил не про то. Тех, кто был беднее — не считал за людей, уважал только крутых, пока рядом с его джипом на дороге не остановилось ферарри — тогда-то он и почувствовал себя на дне. Понял, что надо жить не ради заработка, ведь у кого-то всегда будет больше. Параллельно занимался бегом, участвовал в марафонах. В какой-то момент начал участвовать в пробежках, посвященных экологии, так познакомился с лесниками, и потому пришел в лесничество.
«Мы придумали сами этот мир. Сами придумали профессии, сами придумали важность всех этих профессий, и мы все настолько убого и коряво придумали, что когда ты начинаешь задавать вопрос, а насколько менеджер какой-то нефтяной компании приносит пользу обществу? Насколько его профессия в рамках вечности или хотя бы 200-300 лет заметна?» — сказал Александр Капер, заместитель директора клинского филиала ГКУ МО «Мособллес».
Логика простая — машина, квартира есть. Пора подумать о детях. С ними все в порядке — учатся в Суворовском училище, но вот какой мир достанется им в наследство? Вопрос не дает покоя до сих пор.
«Чем больше мы сможем посадить деревьев сегодня, чем больше мы сможем защитить их, тем лучше будет нашим детям», — сказал Александр Капер, заместитель директора клинского филиала ГКУ МО «Мособллес».