Продать бизнес и уйти в лес. Как предприниматель кардинально сменил профессию

Почему все чаще люди отказываются от материального, и занимаются поиском смысла жизни? Бизнесмен в прошлом, лесник в настоящем. Чего не хватало подмосковному владельцу элитной недвижимости и автомобилей, чтобы все это бросить и уйти работать на землю — подробнее расскажет телеканал «360».

«Кто-то хотел стать бизнесменом, кто-то путешественником, лесником никто не хотел, потому что я об этом не рассказывал. Но дети зажглись. Благодаря этому этот проект был оценен. Как лучший проект популяризации ЗОЖ, и я получил вот такой приз. А на следующий год, в 2019 году лучшим проектом стала красноярская универсиада», — сказал Александр Капер, заместитель директора клинского филиала ГКУ МО «Мособллес».

Источник фото: телеканал «360»

Это Александр рассказывает про то, как менялось сознание детей, когда он рассказывал им про проект, который проходил на их глазах. Марафон — 200 дней бега из Москвы в Пекин. По дороге в 15 регионах страны он устраивал встречи с детьми, флешмобы. Сопровождали его в разное время около 7 000 бегунов в России, Монголии и Китае.

Сегодня про лесника из клинского лесничества есть статья в Википедии. В рунете его знают как путешественника, члена Российского географического общества, спикера и общественного деятеля. Не официально его называют русским Форестом Гампом. За 4 года он официально пробежал больше 11 000 километров — это длина нашей страны. Но он не профессиональный спортсмен, а обычный юрист. Начинал простым следователем прокуратуры на Дальнем востоке. Проработал несколько лет, но нагрузка была запредельная.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас постоянные разъезды. У меня иногда были случаи, на полном серьезе. Я уходил на работу в субботу вечером, а возвращался через неделю в воскресение», — сказал Александр Капер, заместитель директора клинского филиала ГКУ МО «Мособллес».

Александр фотографирует упавшие деревья, чтобы проверить причину падения. Сообщает об этом коллегам и едет дальше.

Источник фото: телеканал «360»

«Беда в том, что у хвойных пород корни не уходят далеко в землю, а вот так располагаются, как ладошка. И при любом ветровале молодые насаждения гибнут. О, вот новый лес посеянный. Ему лет 7-8», — сказал Александр Капер, заместитель директора клинского филиала ГКУ МО «Мособллес».

Александр Капер занимался всем, начиная с перегонов праворуких автомобилей, заканчивая производством мебели.

«Мы занимались полиграфией, делали сайты. Что мы только не делали», — сказал Александр Капер, заместитель директора клинского филиала ГКУ МО «Мособллес».

А все ради заработка. В какой-то момент, как сам признается, понял, что жил не про то. Тех, кто был беднее — не считал за людей, уважал только крутых, пока рядом с его джипом на дороге не остановилось ферарри — тогда-то он и почувствовал себя на дне. Понял, что надо жить не ради заработка, ведь у кого-то всегда будет больше. Параллельно занимался бегом, участвовал в марафонах. В какой-то момент начал участвовать в пробежках, посвященных экологии, так познакомился с лесниками, и потому пришел в лесничество.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы придумали сами этот мир. Сами придумали профессии, сами придумали важность всех этих профессий, и мы все настолько убого и коряво придумали, что когда ты начинаешь задавать вопрос, а насколько менеджер какой-то нефтяной компании приносит пользу обществу? Насколько его профессия в рамках вечности или хотя бы 200-300 лет заметна?» — сказал Александр Капер, заместитель директора клинского филиала ГКУ МО «Мособллес».

Логика простая — машина, квартира есть. Пора подумать о детях. С ними все в порядке — учатся в Суворовском училище, но вот какой мир достанется им в наследство? Вопрос не дает покоя до сих пор.

«Чем больше мы сможем посадить деревьев сегодня, чем больше мы сможем защитить их, тем лучше будет нашим детям», — сказал Александр Капер, заместитель директора клинского филиала ГКУ МО «Мособллес».