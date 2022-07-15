Прочистка канализационного коллектора началась в Орехово-Зуеве

Сотрудники подведомственного региональному Министерству ЖКХ филиала ГУП МО «КС МО» — «Орехово-Зуевского водоканала» — приступили к плановой прочистке участка канализационного коллектора протяженностью 300 метров. Работы проводятся, чтобы подготовить сети к зимнему периоду, чтобы в них не было засоров и не возникало аварийных ситуаций в осенне-зимний период.

Этот канализационный коллектор обслуживает примерно половину левого берега городского округа, его общая протяженность составляет 3,4 километра. Его ввели в эксплуатацию еще в 1963–1971 годах. Масштабная работа по строительству канализационной сети диаметром 1200 миллиметров происходила поэтапно.

«Из-за высокой степени изношенности и засоренности труб работоспособность коллектора снизилась до 10–15%. Соответственно, из-за этого начали возникать многочисленные подпоры колодцев и подтопления подвальных помещений. Кроме того, на работу коллектора также повлиял большой паводок в этом году. В связи с этим было принято решение о прочистке наиболее проблемного участка канализационной сети, расположенного на правом берегу реки Клязьмы, в районе от улицы Карла Либкнехта до улицы Карасово», — сказал Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Работы стартовали в начале этой недели. Их собираются провести всего за 14 дней. Прочистку проводят при помощи специального транспорта, из него водные потоки под высоким давлением поступают в коллектор и колодцы, таким образом получается извлечь накопившийся мусор.

По состоянию на сегодняшний день сотрудники предприятия прочистили уже 40 метров коллектора. Как отмечают сотрудники, иногда местные жители бросают в канализацию самый разный мусор. Там находят бутылки, ватные палочки, тапки, иногда даже мобильные телефоны. Недавно пришлось доставать из канализации достаточно объемный булыжник. Или же однажды специалистам попался трехметровый моток старой видеопленки, который сильно забил коллектор. Людям напомнили, что работа канализации зависит от поведения каждого жителя. Нельзя сбрасывать в сети весь попавшийся мусор, иначе прочистить их потом будет достаточно сложно.