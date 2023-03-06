06 марта 2023, 09:39
Пробы воздуха после пожара на коксогазовом заводе в Видном отправили в Росприроднадзор
Росприроднадзор проверит состояние воздуха в Видном после пожара на коксогазовом заводе. Для этого на место прибыли мобильная лаборатория «Мособлэкомониторинг» и сотрудники Минэкологии Подмосковья.
Пожар произошел на коксогазовом заводе в Видном 6 марта. Возгорание началось на разделительной колонне в отделении улавливания. Огонь распространился на территории 200 квадратных метров.
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«Провели необходимые замеры, взяли пробы воздуха. Мониторинг состояния воздуха вели уже после локализации пожара до четырех утра 6 марта», — уточнили в ведомстве.
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Пожар тушили 87 спасателей и 29 единиц техники. В происшествии никто не пострадал.
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