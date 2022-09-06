Пробные запуски отопления начались в Подмосковье | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 18:09)

Пробные запуски отопления начались в Подмосковье

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В этом году в Подмосковье лето выдалось необычайно жарким, однако с наступлением сентября в регион пришло внезапное похолодание. Сейчас в некоторых округах среднесуточная температура не превышает восьми градусов тепла. Если столбики термометров будут понижаться, Министерство энергетики Московской области рекомендует начать запуск тепла в учреждения социальной сферы и в жилые дома.

Начиная с 1 сентября в Подмосковье проводятся так называемые пробные топки. В это время в дома подается вода, температура которой не превышает 70 градусов. Это нужно для того, чтобы проверить правильную работу всех коммуникаций. Вся ответственность за это ложится на плечи местных УК. Если температура в регионе продолжит понижаться, то пробные топки могут постепенно переходить в подачу тепла в многоквартирные дома Подмосковья.

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«При пробном запуске отопления просим жителей обратить особое внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций. В случае неисправности необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета. Включение отопления не происходит одномоментно, технологический срок составляет несколько суток», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

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Согласно действующим в Подмосковье нормативам, теплоподача в дома и учреждения начинается тогда, когда температура на протяжении пяти дней не превышает восьми градусов. В первую очередь теплом обеспечиваются социально значимые объекты — школы, поликлиники, больницы и детсады. В целом в Подмосковье работают 2,7 тысячи котельных и 1,5 тысячи тепловых пунктов. Все они начнут в пробном режиме запускать тепло уже на текущей неделе.

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