Проблемы жителей Электростали по благоустройству взяли на контроль

В Электростали провели объезд по жалобам жителей. Все предложения выслушали и дали поручения выполнить необходимые работы.

Источник фото: телеканал «360»

Жители дома №8 на Октябрьской улице в Электростали не раз жаловались на бездействие управляющей компании. Постоянные засоры канализации, подтопление подвала, неприятные запахи и тучи комаров. Это только часть претензий. Но дело сдвинулось с мертвой точки после обращения в администрацию городского округа. Подвал начали осушать и травить насекомых.

«Я надеюсь, что компания управляющая за голову возьмется — мы им деньги платим все-таки немаленькие — и начнет отрабатывать свою зарплату», — сказал Константин Стименко, житель Электростали.

А жители улицы Октябрьской радуются обновленному двору. Здесь совсем недавно закончилось благоустройство. Спилены старые деревья, сделаны новые подъездные дороги и тротуары, установлены фонари освещения.

«Представляете, что раньше здесь было? Яма на яме. Если дождь или снег, то все — тут не пройти было. Все темно. А сейчас посмотрите, фонари у нас красивые. И там такой тротуар сделали», — поделилась впечатлениями Наталья Шильчикова, жительница Электростали.

А двор на улице Трудовой пострадал от урагана. Его тоже ждет благоустройство.

Источник фото: телеканал «360»

На встрече с заместителем главы администрации городского округа Александром Хомутовым жители попросили продолжить благоустройство двора. На месте упавших деревьев — организовать парковки, а на пустыре — обустроить зону отдыха и спортивную площадку.

«Мы сейчас уходим в общение через интернет, но все-таки живое общение намного ближе, намного правильнее. И ту суть проблемы в интернете не передать. А когда мы выезжаем, общаемся с жителями, мы видим, смотрим, понимаем. Соответственно, если есть одна проблема, про которую написали, а про другую умолчали, то на территории мы их уже видим в комплексе», — отметил Александр Хомутов, заместитель главы администрации г. о. Электросталь.

Подобные объезды по проблемным территориям в Электростали проводятся регулярно. Ни один вопрос жителей не остается без ответа.