Проблемы во дворах Коломны поручили устранить до 20 мая

Комиссия блока ЖКХ, состоящая из главного управления содержания территорий Московской области, государственной жилищной инспекции и министерства жилищно-коммунального хозяйства, 4 мая проверила качество содержания дворов и многоквартирных домов в городском округе Коломна.

Участники комиссии прошли по проблемным адресам. Самыми распространенными замечаниями стали: несвоевременный подбор мусора на контейнерных площадках, мусор на газонах, ямы на тротуарах и проездах, некачественная уборка в подъездах.

Глава округа Александр Гречищев вместе с инспекторами осмотрел состояние дворовых территорий в поселке Радужный. Здесь были обнаружены многочисленные нарушения содержания территорий.

Навалы отходов на контейнерной площадке, ненадлежащее состояние ограждений и покрытия парковки, разрушения твердого покрытия внутридворового проезда — эти нарушения были также обнаружены и в самом городе Коломна на улицах Заставная, Уманская и Красногвардейская.

Все нарушения внесли в протокол объезда. Их должны устранить к 20 мая. Об этом сообщила руководитель главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Эксплуатирующим организациям поручено усилить работу по вопросам уборки от мусора газонов, тротуаров, проездов и территорий детских игровых площадок, а также синхронизировать работу дворников по времени с вывозом отходов региональным оператором.