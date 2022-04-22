Проблемы с УК в Лосино-Петровском устранят после жалоб жителей

Муниципальный центр управления регионом разбирает жалобы населения. К группе выездной проверки присоединился глава городского округа и его заместители.

Необходимо оценить качество уборки и вовремя устранить проблемы в выполнении работ. Местные жители активно оказывают помощь, и их замечания в центре управления регионом внимательно выслушивают.

В ходе проверки были обнаружены подтверждения жалоб местных жителей: некачественная уборка, сломанные лифты, захламленные и подтопленные подвалы.

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав оценил поездку как полезную.

«Спасибо всем специалистам. Вместе прошли. Незамыленным взглядом осмотрели все недостатки. И понятно, что механизм есть. Прежде всего нужно вовлечение жителей, чтобы они обратили внимание на нерадивые УК», — отметил Джеглав.

Управляющим компаниям вынесли предписания. Их обязали исправить ошибки в кратчайшие сроки.