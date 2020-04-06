    06 апреля 2020, 18:15

    Проблемы с работой Школьного портала в Подмосковье устранят максимально быстро

    Анастасия Максимовских

    Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина и министр информационных технологий и связи МО Максим Рымар рассказали во время прямого эфира на канале «360», какие меры будут принимать в Московской области в связи с неполадками в работе Школьного портала.
    Проблемы с работой Школьного портала в Подмосковье устранят максимально быстро | Изображение 1
    Источник фото: РИА Новости

    «В Московской области образовательный процесс проходит в дистанционном формате. Это действительно вызов и ученикам, и учителям, и родителям, мы с этим раньше не сталкивались. Я знаю о трудностях с работой Школьного портала», — отметила Ирина Каклюгина.

    Как уточнил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар, сегодня утром «наблюдали картину, когда нагрузка возросла в шесть раз».

    «Проблема не в самом портале, а в авторизации. По части запросов, которые идут в систему, ответа не проходит. Мы сейчас с коллегами, которые отвечают за работу федеральной системы, вместе пытаемся устранить проблемы. Надеемся, к утру получится их устранить», — сказал Максим Рымар.

    План «Б»: если не получится восстановить федеральную систему авторизации, запустим локальную систему, добавил министр.

    Сегодня после каникул в подмосковных школах дети снова сели за онлайн-парты. Из-за внезапно возросшей нагрузки возникли неполадки в работе сайта.

    Приносим извинения, по не зависящим от нас причинам он сегодня работает с перебоями. Все силы брошены на то, чтобы восстановить его работу

    Ирина Каклюгинаминистр образования Подмосковья.

    «Хочу выразить слова благодарности. Сейчас на педагогах и директорах школ огромная ответственность, у них огромная работа. Вы большие молодцы. Я понимаю, что всем сейчас трудно, что вам помимо профессиональных компетенций приходится работать с родителями, мы все сейчас немного на пределе. Это очень непростая ситуация, никто не был готов в ней оказаться. Но коллеги работают, и даже когда падают все системы, они находят возможность продолжать образовательный процесс», — подчеркнула Ирина Каклюгина.