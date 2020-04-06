Проблемы с работой Школьного портала в Подмосковье устранят максимально быстро

Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина и министр информационных технологий и связи МО Максим Рымар рассказали во время прямого эфира на канале «360», какие меры будут принимать в Московской области в связи с неполадками в работе Школьного портала.

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«В Московской области образовательный процесс проходит в дистанционном формате. Это действительно вызов и ученикам, и учителям, и родителям, мы с этим раньше не сталкивались. Я знаю о трудностях с работой Школьного портала», — отметила Ирина Каклюгина.

Как уточнил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар, сегодня утром «наблюдали картину, когда нагрузка возросла в шесть раз».

«Проблема не в самом портале, а в авторизации. По части запросов, которые идут в систему, ответа не проходит. Мы сейчас с коллегами, которые отвечают за работу федеральной системы, вместе пытаемся устранить проблемы. Надеемся, к утру получится их устранить», — сказал Максим Рымар.

План «Б»: если не получится восстановить федеральную систему авторизации, запустим локальную систему, добавил министр.

Сегодня после каникул в подмосковных школах дети снова сели за онлайн-парты. Из-за внезапно возросшей нагрузки возникли неполадки в работе сайта.

Приносим извинения, по не зависящим от нас причинам он сегодня работает с перебоями. Все силы брошены на то, чтобы восстановить его работу Ирина Каклюгина министр образования Подмосковья.

«Хочу выразить слова благодарности. Сейчас на педагогах и директорах школ огромная ответственность, у них огромная работа. Вы большие молодцы. Я понимаю, что всем сейчас трудно, что вам помимо профессиональных компетенций приходится работать с родителями, мы все сейчас немного на пределе. Это очень непростая ситуация, никто не был готов в ней оказаться. Но коллеги работают, и даже когда падают все системы, они находят возможность продолжать образовательный процесс», — подчеркнула Ирина Каклюгина.