Проблемы с пробками решили на 102 участках подмосковных дорог за три месяца

В Подмосковье за последние три месяца улучшили транспортную ситуацию на 102 участках дорог. Работы проводили в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом рассказал вице-губернатор региона Игорь Тресков.

Игорь Тресков доложил о выполненных работах на дорогах Московской области в рамках реализации проекта по ликвидации глупых пробок в ходе оперативного совещания с губернатором Андреем Воробьевым.

Решать проблемы с дорогами региона помогают жители. На портале «Добродел» люди определили свыше 7,6 тысячи мест, которые требуют внимания.

«В ходе анализа обращений жителей специалисты выявили 495 заторов, из которых 184 можно устранить за счет оперативных мероприятий. Уже в области улучшили дорожно-транспортную ситуацию на 102 участках дорог», — уточнил вице-губернатор Игорь Тресков.

Он добавил, что для устранения заторов на дорогах изменили работу светофоров, схему движения и провели ряд локальных мероприятий.

«Тема ликвидации заторов вызывает сильный резонанс у жителей — они и хвалят, и критикуют, и предлагают другие решения», — подчеркнул Тресков.

Чтобы устранить пробки, дорожные службы перенастраивают светофоры, проводят ямочный ремонт, демонтируют или заменяют искусственные неровности, проводят переразметку перекрестков и решают вопрос с парковками.

В Ленинском округе запустили движение по второму выезду из поселка Развилка на А-105. Проезд привели в нормативное состояние, там уложили асфальт. Благодаря этому время выезда из населенного пункта сократилось с 25 до 10 минут, транспортные потоки распределились равномерно, а также удалось разгрузить дорогу «МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД».

В этом году в Подмосковье планируют построить 35 дополнительных полос для поворотов на перекрестках, перенастроить 200 светофоров, построить пять круговых движений. Также 100 перекрестков будут регулировать из Центра управления движением по фактической загруженности.