Подмосковье 08 января 2024, 13:26 Проблемы с отоплением в Павловском Посаде устранят в скором времени Минэнерго: в Павловском Посаде в ближайшее время устранят проблемы с отоплением Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

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В Павлово-Посадском городском округе в ближайшее время решат проблемы с теплоснабжением. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Отопление в населенных пунктах Тарасово, Кузнецы, Носырево и Заозерье восстановят сегодня днем, отметили в ведомстве. В эти населенные пункты уже вернули электричество.

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«Отключение электроэнергии связано с проведением работ по устранению однофазного замыкания», — объяснили в Минэнерго.

Известно, что жители остались без света около 03:00 часов по московскому времени, а восстановили его уже в 04:00. Жители Подмосковья могут сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии»

Накануне энергетики компании «Россети Московский регион» наладили бесперебойное электроснабжение в Чехове и Солнечногорске. Специалистам не помешали даже сильные морозы, которые обрушились на Подмосковье.