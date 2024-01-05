Подмосковье 05 января 2024, 21:37 Проблемы с отоплением решили на улицах Жирохова и Чехова в Лобне Пресс-служба главы г.о. Лобня

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Проблемы с отоплением домов на улицах Жирохова и Чехова удалось решить в Лобне. Об этом рассказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко. Все проблемы жителей находятся на контроле специалистов.

Ранее местные жители сообщили о пониженных параметрах отопления и других проблемах, связанных со сложными погодными условиями. После этого Игорь Демешко собрал экстренный штаб, в состав которого вошла заместитель глава Лобни по ЖКХ Анна Николаевна.

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«На данный момент отопление восстановлено в доме № 2 по улице Жирохова. Там накануне произошел скачок напряжения в котельной, в результате которого сгорели два насоса», — сообщил Игорь Демешко.

Кроме того, на улице Чехова, дом № 4 из-за скачка электроэнергии фиксировались перебои с подачей отопления и горячей воды. В котельной ЦТП-13 встали насосы.

«На данный момент система перезапущена. Специалисты завершают работы по развоздушиванию. В кратчайшее время во всех квартирах станет тепло», — добавил Игорь Демешко.

Сообщить о проблеме можно по номеру телефона ЕДДС: 8-495-577-12-43. Все обращения находятся на контроле у специалистов аварийных бригад.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье могут возбудить ряд административных дел из-за нарушений с подачей тепла и света.

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