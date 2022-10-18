Около 70% жалоб на уличное освещение отработали в Подмосковье с октября | 360°

18 октября 2022, 14:55
Около 70% жалоб на уличное освещение отработали в Подмосковье с октября
С начала октября в Подмосковье устранили 70% проблем с освещением. О них сообщили жители через портал «Добродел», рассказали в Главном управлении содержания территорий.
ГУСТ уделяет особое внимание проблемам освещения из-аз сокращения светового дня. Работа фонарей важна для обеспечения безопасности в регионе.
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Глава ведомства Светлана Аипова сообщила, что с начала октября ГУСТ получил обращения от 90 жителей. Они сообщали о неисправности фонарей и уличных ламп.
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«На портале „Добродел“ за первую половину октября было направлено 1145 обращений — 70% процентов дефектов смогли устранить в оперативном режиме», — сказала она.
Инспекторы также отметили 1611 недостатков в ходе осмотров. Их устранят, не дожидаясь обращений от жителей.
Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила почти 90%.
Благоустройство
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