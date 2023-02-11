Подмосковье 11 февраля 2023, 19:34 Проблемы с энергоснабжением в Чехове устранят в 2023 году

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Жители и предприятия Чехова страдают от периодических скачков напряжения и отключения света. Администрация округа организовала встречу энергетиков, предпринимателей и местных жителей. На ней представители «Россетей» заверили, что проблемы устранят уже в этом году.

Так, заместитель гендиректора компании «Стеклоснаб» Александр Гришин поинтересовался, когда завершится реконструкция фидера № 1. От этого зависит производство.

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«Получил конкретный ответ, что в этом году реконструкция будет завершена, и мы почувствуем улучшение качества электроэнергии», — пояснил Гришин.

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Также на вопросы предпринимателей по видеосвязи ответили профильные специалисты отрасли. После производственников и бизнесменов с энергетиками пообщались старосты деревень и председатели СНТ Чехова.

«Звучали вопросы про информирование жителей, которые мы обязательно доведем. Это оповещение в чаты старост, в чаты населенных пунктов для быстрого реагирования при аварийных ситуациях», — сообщила староста деревни Бершово Алла Каширская.

В это году в рамках инвестиционной программы «Россети» отремонтируют 96 трансформаторных подстанций. Она коснется 34 населенных пунктов Чехова.

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