Проблемы работы управляющих компаний обсудили в Подмосковье

Первое заседание Межведомственной комиссии Московской области по проблемным вопросам управления многоквартирными домами на территории региона провели в Подмосковье. Комиссия создана по поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева. Мероприятие прошло под председательством Вице-губернатора Евгения Хромушина.

Комиссия создана по поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева. Мероприятие прошло под председательством вице-губернатора Евгения Хромушина.

В работе комиссии приняла участие руководитель подмосковной Госжилинспекции Ольга Федина, представители министерства территориальной политики, главного управления по информационной политике и главного управления территориальной безопасности, а также правоохранительных структур. В совещании участвовали главы городских округов Балашиха, Серпухов и Солнечногорск.

На заседании обсуждали вопросы о качестве предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, которую осуществляют управляющие организации трех городских округов.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина сообщила о том, что приняты конкретные решения по улучшению работы управляющих компаний.

«В ближайшее время начнем оказание самой необходимой помощи для повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг жителям», — подчеркнула Федина.

Она добавила, что заседания межведомственной комиссии теперь будут проходить регулярно, раз в две недели.