Подмосковье 19 января 2024, 13:09 Проблемы около 80 жителей решили на выездном приеме администрации в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Выездная встреча администрации прошла в микрорайоне Депо в Лобне. Ее участниками стали порядка 80 жителей, которые смогли задать свои вопросы по уборке снега и другим темам.

Прием жителей провели глава городского округа Лобня Игорь Демешко и представители профильных служб, управляющих компаний и обслуживающих организаций, а также руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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«Практику подобных мероприятий мы продолжим. Сотрудники администрации, коммунальных и ресурсоснабжающих служб и представители всех сфер жизнедеятельности округа будут собираться в микрорайонах Лобни на регулярной основе», — отметил Игорь Демешко.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Каждое обращение жителей Лобни внесли в протокол и взяли под контроль.

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