Проблемы, которые решили. Новую школу и поликлинику откроют в Дрожжино Ленинского округа

Андрей Воробьев встретился с и. о. главы Ленинского городского округа Алексеем Спасским. В муниципалитете в ближайшее время откроются два социальных объекта: школа и поликлиника. Уже завершены отделочные работы, идет монтаж оборудования. Губернатор добавил еще одну задачу в процесс — обратную связь от жителей. Их пожелания должны учитываться.

Улыбка и несколько шагов навстречу перед рукопожатием. Ленинский городской округ — написано на титульном листе. Исполняющий обязанности главы Алексей Спасский передает губернатору презентацию. Проблемы, цели, задачи. Губернатор в курсе дела.

«Там беспрецедентное количество новостроек. Там большое количество проблем в связи с этим, со строительством социальных объектов», — сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Жительница микрорайона Дрожжино Ленинского г. о. Оксана Кольцова рассказала, что для жителей большая проблема — не иметь прикрепления к поликлинике и ездить в районы Бутово, Щербинку.

И эта проблема решится уже в ближайшее время. В новой поликлинике в Дрожжине уже закончена внутренняя отделка и идет монтаж оборудования. Поликлиника рассчитана на 450 посещений в сутки для взрослых и детей в одном здании.

«Еще предстоит работа определить, какие кабинеты, для каких специалистов, чтобы была правильная понятная маршрутизация», — сказал Бутай Бутаев, главный врач Видновской ГКБ.

Источник фото: телеканал «360»

А пока слева рентген-кабинет, справа маммография. Монтаж оборудования идет полным ходом. Скоро появятся электронное табло и таблички на каждой двери.

Одна из задач, которые поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев в этом году — открытие 33 школ. Их строительство началось еще в 2019 году. К 1 сентября должны открыться 16 школ, остальные 17 учебных заведений заработают до конца года.

В микрорайоне Дрожжино также готовится к открытию новая школа. В воздухе витает все тот же запах новой мебели. И снова проверки. Только не состояния здоровья, а домашнего задания. В новых классах не будет слышно эха, а коридоры наполнятся детскими криками. Не только коридоры, но и столовая, актовый и, конечно, спортивный зал.

На уроке ИЗО те ученики, кому ближе виртуальная реальность, смогут одним нажатием кнопки попутешествовать, посмотреть любые экспозиции в любом музее. А для тех, кто привык творить руками — можно поставить воду, кисточки, прикрепить лист бумаги. Все зависит от предпочтений.

Об этом говорит и Андрей Воробьев. Только речь не о школьных увлечениях. Социальная политика должна учитывать желания жителей в первую очередь.

«Чтобы на максимальное количество вопросов были даны ответы. И по школе, и по детскому саду. Поликлиника, новая дорога. Новый маршрут. Пожалуйста, будьте внимательны и чувствительны к этим запросам», — сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Один из таких вопросов как раз обсуждали между собой жители Дрожжино. Скорая помощь должна стать, наконец, скорой.

«В первую очередь, не хватает машин. Эту задачу надо решить. Минимум на 5-6 экипажей в смену увеличить», — сказал Алексей Спасский, и. о. главы Ленинского района.

Источник фото: телеканал «360»

Конкретные задачи — конкретные решения. При этом процесс гибкий — должен перестраиваться по желанию жителей. Поэтому к этим самым конкретным задачам добавляется еще одна — обратная связь от жителей.