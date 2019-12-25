Проблемы и перспективы развития современной гуманитаристики обсудили в МГОУ
В конференции приняли участие около 100 человек из ведущих вузов страны. Модерировала пленарное заседание заведующая кафедрой теории и практики английского языка Елена Абрамова. С докладами выступили доктор филологических наук Института языкознания РАН Марк Дьячков, кандидат филологических наук МГИМО Юлия Цверкун и другие.
После пленарного заседания работу конференции организовали по пяти секциям: «Современные направления лингвистических исследований», «Исследования в области морфологии и лексикологии романо-германских языков», «Языковое образование в вузах», «Вопросы иноязычного профессионального образования в вузах», «Молодой ученый».
По словам выступающих, во время дискуссии обсудили актуальные проблемы, которые заботят каждого педагога. Также они отметили конструктивный характер конференции.