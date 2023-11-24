Подмосковье 24 ноября 2023, 15:36 Проблемы дольщиков ЖК «Опалиха Парк» решили в Красногорске ГК Гранель

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Строительство корпуса № 1 жилищного комплекса «Опалиха парк» завершили в городском округе Красногорск. Министерство жилищной политики Московской области выдало все необходимые документы на ввод здания в эксплуатацию.

Для решения проблемы жилого комплекса «Опалиха Парк» правительство Московской области привлекло инвестора ГК «Гранель», который взял на себя обязательство закончить возведение корпуса № 1.

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Участникам долевого строительства корпусов № 2 и № 5 были предложены разные варианты получения жилья: предоставление квартир в достраиваемом корпусе либо в расположенном поблизости жилом комплексе «Аникеевский», строительство которого также активно ведется ГК «Гранель».

Теперь ключи от долгожданных квартир получат 156 дольщиков.

Отметим, что решение проблем обманутых дольщиков является одной из главных задач, поставленных правительству Московской области губернатором Андреем Воробьевым.

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