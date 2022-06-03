Проблемы дольщиков ЖК «Молодежный» решили в Балашихе

Минжилполитики Подмосковья решило проблему более 500 дольщиков Жилого комплекса (ЖК) «Молодежный» в Балашихе. Об этом сообщили представители ведомства.

Строительство ЖК началось в 2016 году. В процесс финансово вложились более 500 человек. Застройщик ООО «СК Проект» не сдал объект в срок, сославшись на ряд трудностей. В итоге 537 дольщиков не смогли своевременно въехать в новое жилье, и ждали ввода здания в эксплуатацию с декабря 2019 года.

Их проблему взяли на контроль представители Министерства жилищной политики региона. Под их руководством застройщик все же сдал дом дольщикам.

Сотрудники ведомства сопровождали процесс ввода в эксплуатацию. Также они помогали правильно оформить необходимую исходно-разрешительную документацию.

В данный момент ЖК «Молодежный» достроен и сдан в эксплуатацию. Соответствующее разрешение выдало Министерство жилищной политики Московской области. Дольщики уже могут въезжать в свои квартиры.