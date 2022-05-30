Проблемы дачников и садоводов обсудили на встрече в Подмосковье

По инициативе Министерства имущественных отношений Московской области продолжаются традиционные весенние встречи с дачниками и членами садоводческих товариществ. На прошлой неделе такие встречи провели в Можайском и Наро-Фоминском городских округах.

На этих встречах дачники и садоводы могут узнать об изменениях в земельном законодательстве, а также обсуждают с представителями профильных структур вопросы, касающиеся пожарной безопасности, вывоза мусора, передачи объектов электросетевого имущества СНТ на баланс территориальным сетевым организациям и другие. Также гражданам рассказывают о преимуществах регистрации земельных участков и недвижимого имущества в рамках проходящей в регионе «дачной амнистии».

Заместитель председателя Правительства Московской области Анна Кротова отметила, что на сегодняшний день в Подмосковье было выявлено около 160 тысяч участков с неоформленными объектами.

«Если, к примеру, год назад, по статистике, в среднем в месяц ставилось на учет 1,2 тысячи объектов недвижимости, то сейчас эта цифра выросла в два раза — 2.4 тысячи в месяц. Так, в муниципальные бюджеты городских округов Подмосковья с начала 2022 года поступило 4,7 миллиардов рублей, что на 400 миллионов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщила зампред.

В Можайском городском округе сейчас находится 303 СНТ. Не поставлено на учет 2720 объектов. В Наро-Фоминском округе 628 СНТ, не зарегистрировано 4947 недвижимого имущества.

«Основная цель проводимой в Подмосковье „дачной амнистии“ — легализация объектов недвижимости, которые уже находятся в пользовании их владельцев, но не оформлены должным образом. Льготный режим позволяет оформить частные дома, дачные постройки и землю с минимальным пакетом документов и в короткие сроки. С мая этого года сроки проведения кадастровых работ, постановки на учет и регистрации прав на недвижимость сокращены до трех дней, а при подаче через МФЦ — до пяти рабочих дней», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, у владельцев после оформления прав появится возможность продать свое имущество, подарить, сдать в аренду или в залог. Кроме этого, есть еще ряд преимуществ: на участке можно прописаться, прикрепиться к детскому саду, поликлинике, получить компенсацию при утрате имущества или в случае изъятия, провести газ, получить налоговый вычет до 260 тысяч рублей, получить скидку на транспортный налог — первый год 100% и второй год — 50%, экономить на электричестве до 30%. Пенсионеры от налога на дом освобождаются.