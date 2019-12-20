Проблемы бизнеса обсудили на итоговом заседании Общественного совета Подмосковья

Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев подвел итоги работы за 2019 год.

В уходящем году за помощью к подмосковному бизнес-омбудсмену обратилось 1,8 тысячи предпринимателей — это чуть больше, чем в прошлом году. Об итогах работы Владимир Головнев поговорил с членами Общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей.

«Это не говорит о том, что у нас на подмосковной земле дела с бизнесом обстоят плохо. Наоборот, количество предприятий, в первую очередь малого и среднего бизнеса, у нас растет. Сегодня их порядка 350 тысяч», — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Источник фото: телеканал «360»

Основные вопросы, по которым требовалось вмешательство омбудсмена, остались прежними. Большинство жалоб связаны с административными барьерами, деятельностью правоохранительных органов, неоплатой муниципальных контрактов и земельно-имущественными отношениями.

Один из острых вопросов — обязательная маркировка товаров. Экспериментально она начала вводиться в 2016 году и распространялась только на меховые изделия, в этом году — на табак и обувь, а до 2024 года маркировать нужно будет весь ассортимент товаров. Главный вопрос — дополнительные расходы предпринимателей.

«Мы прекрасно понимаем, что для бизнеса это повлечет дополнительные затраты. Мы будем выступать с инициативой, чтобы затраты на приобретение оборудования компенсировались», — отметил Головнев.

По его словам, одна из задач Общественного совета — повышение инвестиционной привлекательности Московской области для зарубежных и российских бизнесменов — важно создавать новые рабочие места в Подмосковье и открывать новые предприятия, чтобы люди могли работать там, где живут.