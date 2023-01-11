Подмосковье 11 января 2023, 12:27 Проблемы 16 тысяч дольщиков решили в Подмосковье за год

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За минувший год еще 104 МКД были достроены и введены в эксплуатацию. Так, порядка 16 тысяч обманутых дольщиков получили ключи от новых квартир и денежные компенсации.

Еще 14,7 тысячи дольщиков получили в 2022 году ключи от долгожданного жилья, а 1,7 тысячи человек, купившие квартиры в 36 объектах — денежные компенсации.

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«Для Подмосковья важно решить проблему всех обманутых дольщиков. Важен каждый. Люди покупали квартиру для себя и своей семьи. Мечтали о собственном жилье, строили планы и не думали, что их дом станет проблемным», — сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

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Около 537 человек смогут въехать в ЖК «Молодежный», 430 — в ЖК «Высоково», 384 — в ЖК «Батарейный». Дольщики ждали квартиры более трех лет.

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