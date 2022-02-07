Проблемы 100% дольщиков в девяти округах Подмосковья закроют в 2022 году

В Московской области решили проблемы уже 85,8 тысячи дольщиков, из них 20 тысяч человек — в 2021 году. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Проблема обманутых дольщиков появилась в 2000-х, отметила министр. Федотова указала, что с тех пор от действий недобросовестных застройщиков пострадали 111,5 тысячи человек.

«На данный момент решены проблемы уже 85,8 тысячи человек. И осталось решить практически для 26 тысяч», — сообщила министр жилищной политики.

По оставшимся дольщикам уже подготовлены все решения и обеспечено финансирование.

«Сейчас самое главное — вести контроль за тем, как происходит дострой и как обеспечиваются выплаты. В целях контроля у нас создана комиссия с правоохранителями и создан штаб по конкретным проблемным объектам, которые достраивает региональный фонд», — доложила Федотова.

Источник фото: телеканал «360»

В 2021 году были решены проблемы 20 тысяч дольщиков. Из них наибольшее количество — в Ленинском городском округе, Котельниках и Солнечногорске.

«Это такие большие наши объекты, как ЖК „Изумрудная долина“, „Пироговская ривьера“, „Спасский мост“, „Лобня-Сити“ и „МАРЗ“», — уточнила она.

Источник фото: телеканал «360»

Задача на 2022 год — решить проблемы еще 14,7 тысячи дольщиков в десяти округах: Красногорске, Одинцове, Ленинском, Подольске, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Люберцах, Раменском и Богородском. Самые крупные объекты ЖК — это «Батарейный», «Томилино», «Белый город», «Светлый», «Молодежный» и «Западные ворота столицы».

«На сегодняшний день у нас осталось решить проблемы в 40 округах. Из них в 2022 году мы на 100% закроем девять округов. Это Зарайск, Мытищи, Лобня, Пущино, Серпухов, Лотошино, Чехов, Пушкино и Лыткарино», — заявила Федотова.