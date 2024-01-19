Подмосковье 19 января 2024, 22:32 Проблему с вывозом мусора решат в ближайшее время в поселке Селятино в Наро-Фоминске Unsplash

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Заседание выездной администрации состоялось в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа. В нем приняли участие более 30 человек, которые обсудили свыше 40 проблем.

Жительница дома № 30-а Галина Мороз обратилась к заместителю главы Алексею Гусакову с жалобой на неубранный снег и несвоевременный вывоз мусора. Вместе с ней по теме ЖКХ обратились более 12 заявителей.

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Алексей Гусаков каждому жителю дал исчерпывающий ответ на обращение, взял письма на рассмотрение и обещал решить проблемы в ближайшее время.

«Сегодня вопросы касались и благоустройства детских площадок, и ремонта дорог, уборки площадок, и сбоя в отоплении. У регионального оператора были проблемы по вывозу мусора, сейчас компания „встает в график“. Этот вопрос недели за две или за три мы решим. Жители уже заметили, что за неделю тема мусора меняется в положительную сторону», — пояснил заместитель главы.

Закирова Лилия

Кроме того, жителям рассказали про отопление, подчеркнув, что сейчас теплоноситель подается в полном объеме. По каждому адресу, где фиксировались проблемы, будут проведены перерасчеты коммунальных платежей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

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