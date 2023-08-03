Подмосковье 03 августа 2023, 10:20 Проблему с водоснабжением в поселке Зеленый решат до конца лета Ксения Пашуто

Читать 360tv в

Глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский посетил поселок Зеленый в Богородском округе. Он пообщался с жителями по вопросам водоснабжения. За прошедшие полгода там произошло семь аварийных отключений воды.

Как рассказали в министерстве, работы по реализации проекта «Чистая вода» пока не показали заметных результатов в населенном пункте. Сейчас там меняют направление движения воды — она будет идти от Старой Купавны. Рабочие открывают задвижки и выравнивают гидравлическая давление.

Реклама

«Необходимо сделать четкий график открытия систем и заполнения задвижек, предоставить этот график местным жителям и четко его соблюдать. До конца недели утвердить график промывки всех систем и определить дату, когда промывка всех систем будет закончена. Закончить работы необходимо за три недели, до 25 августа. Если необходима помощь, мы предоставим дополнительное оборудование и специалистов», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».