«Игнорировать не можем». Проблему с пробками у железной дороги решат в Электростали

Путепровод через железную дорогу, позволяющий уйти от пробок на старом переезде, появится в Электростали. Сегодня это один из главных запросов местных жителей. Из-за интенсивного движения электричек они тратят от 40 до 60 минут, чтобы добраться из одной части города в другую.

Проблему с переездом здесь будут решать среди первых. На этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сделал особый акцент во время встречи с главой городского округа Инной Волковой.

Железные пути поделили Электросталь на западную и восточную части. С одной стороны находятся градообразующие предприятия округа, а с другой — жилые районы.

Каждый день тысячи местных водителей перебираются из одной половины города в другую, но делать это приходится через один узкий переезд с двумя полосами движения.

Игнорировать мы это не будем, не собираемся и не можем. Вместе с тем нужно найти ресурсы. А пока будем искать ресурсы, мы спроектируем путепровод. Такое поручение я дам Андрей Воробьев.

Инна Волкова подчеркнула, что жители даже организовали сбор подписей в поддержку такого проекта.

«На восточной стороне у нас проживают около 40 тысяч человек. В основном там находятся градообразующие предприятия. Этот переезд однозначно востребован, потому что люди тратят от 40 минут до часа, чтобы попасть из одной части города в другую», — уточнила она.

Благоустройство дворов

Не менее значимый для Электростали вопрос, которому уделили особое внимание на рабочей встрече, — благоустройство дворов.

«Я знаю, что сложная проблема была с благоустройством дворов. Какие-то дворы мы уже включили в программу. Дополнительно я дал команду разобраться, что еще необходимо будет, чтобы дворы выглядели опрятно, хорошо, а главное, чтобы люди ощутили там перемены», — отметил Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Волкова доложила, что в прошлом году, несмотря на трудности с пандемией, благоустроили четыре больших двора.

«В 2021 году мы запланировали еще четыре, но есть потребность дополнительно в трех. Это особо большие дворы. Их площадь не 0,5 гектара, а 7,3 гектара. То есть общественные пространства», — рассказала Волкова.

По словам главы округа, эти дворы, нуждающиеся в обновлении, располагаются в центре Электростали. Это, например, проспект Ленина и улица Маяковского.

Сами дома здесь построили в 1945-1950-х годах, и благоустройства на этих территориях не было. Губернатор Подмосковья сообщил, что вопрос возьмут на контроль. Также за год отремонтируют 294 подъезда.

Строительство новых школ

В рамках президентского проекта в Электростали с опережением на полгода возвели пристройку к школе №22 на Западной улице.

Быстрее, чем планировали, построили и новое здание гимназии №9 — корпус на 825 мест.

С февраля дети пришли туда учиться. Спасибо от всех жителей Северного микрорайона — у нас второй смены нет Инна Волкова.

Досрочной сдаче социальных объектов и дальше станут придавать первостепенное значение. Волкова рассказала, что образование в Электростали входит в топ-10 по Подмосковью.

«Электросталь — один из очень известных округов Подмосковья, промышленный город с традициями, своим интеллектуальным потенциалом. Мы большое внимание уделяем благоустройству и строительству школ», — добавил Андрей Воробьев.

Он попросил Инну Волкову вовремя информировать жителей о том, когда будут благоустраивать дворы, сдавать новые школы и не только.