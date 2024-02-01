Подмосковье 01 февраля 2024, 13:46 Проблему с пониженной температурой воды на Красной и Ленинградской улицах в Солнечногорске решат 1 февраля Пресс-служба губернатора Московской области

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Жители Ленинградской и Красной улиц в Солнечногорске сообщили о низкой температуре воды в домах, которые питает котельная ГЭМЗ. Ситуацию объяснили в «Газпром теплоэнерго».

Котельная работает с 1976 года. В 2021 году ее передали в концессию «Газпром теплоэнерго». Оборудование там требует регулярных работ по поддержанию в рабочем состоянии. Температура горячей воды домах снизилась из-за зашпаклеванности поверхностей нагрева теплообменников. Один из них промыли 31 января, а работы на втором запланированы на 1 февраля. В это время температура воды в домах может быть снижена.

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«Компания приносит извинения потребителям за доставленные неудобства. Однако при текущем состоянии оборудования котельной возможны перебои в качестве горячей воды», — сказали в ведомстве.

Во время межотопительного сезона на котельной проведут ремонт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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