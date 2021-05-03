Проблему с подтоплением в Лосино-Петровском решили по просьбе жителей. Видео

Коммунальщики в Лосино-Петровском решили проблему с подтоплением в микрорайоне Прибрежный. Глава городского округа Иван Курданин поблагодарил жителей за своевременное обращение.

«Дорогие жители микрорайона Прибрежный, спасибо вам большое, что своевременно обратились к нам с сигналом о том, что в микрорайоне происходит подтопление», — сказал Курданин, выложивший обращение на своей странице в Instagram.

Сотрудники коммунальных служб восстановили два ливневых насоса, которые уже находятся в исправном состоянии, сообщил он. Специалисты также выявили, что перемычка, отводящая ливневые стоки, была перекрыта. Глава Лосино-Петровского заявил, что власти считают это диверсией, и пообещал, что впредь подобного не допустят.

Ранее на общеобластном субботнике в Лосино-Петровском реку Звероножку очистили от мусора и запустили в водоем рыбу толстолобик, которую в народе прозвали санитаром прудов. Главный субботник в Подмосковье состоялся 24 апреля. Жители и местные власти дружно вышли на уборку территорий, несмотря на дождливую погоду. К субботнику присоединились и взрослые, и дети.