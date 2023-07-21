21 июля 2023, 22:24
Проблему с незаконными свалками решат в Одинцове
В Одинцове уделили особое внимание проблеме организации мусорных свалок. В этом году в садовых некоммерческих товариществах муниципалитета зафиксировали 12 тысяч кубических метров недовывезенных отходов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить контроль за уборкой мусора в Подмосковье.
«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает несанкционированные свалки. Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы отходов — это что-то несоответствующее духу времени», — отметил глава региона.
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В Подмосковье вопросам экологии уделяют особое внимание. Это касается не только проведения субботников и акций, но и контроля за своевременной уборкой отходов. В городских населенных пунктах за это несут ответственность коммунальные службы, а в сельской местности следить за чистотой обязаны СНТ.
Проблемы с твердыми бытовыми отходами имеются не только в Одинцовском округе, но и на всей территории Подмосковья. На сегодняшний день в регионе приняли решение внести изменения в законодательство, которые обязывает садовые некоммерческие товарищества заключать договоры о вывозе мусора только с региональным оператором.
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