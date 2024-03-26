Подмосковье 26 марта 2024, 16:22 Проблему подтопления двора у дома №18 в микрорайоне Рекинцо решат к лету Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Многолетнюю проблему подтопления одного из дворов в микрорайоне Рекинцо решат в Солнечногорске. Речь идет о территории возле дома № 18.

Жители микрорайона обратились к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву с просьбой решить проблему подтопления двора. Вопрос оперативно взяли на контроль. Сейчас рабочие уже приступили к обустройству ливневой канализации: убрали асфальтовое покрытие, разрыли котлован и проводят монтаж специальных колодцев для сбора воды.

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«Зачастую вода подтапливает подъезды. Строительство ливневой системы позволит защитить двор во время прохождения ежегодных паводков», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

По его словам, завершить все работы планируют в июле 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расчистке еще 27 водоемов в этом году. Из них 14 включили в программу «100 прудов и озер», а 13 приведут в порядок по просьбе жителей региона.

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