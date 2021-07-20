Проблему очистных сооружений решат в Лосино-Петровском. А еще жителей ждут бесплатный газ и рабочие места

Проблему с очистными сооружениями решат в Лосино-Петровском. Они в частных руках и находятся в центре города, но в аварийном состоянии. Инспекторы выявили штрафы на девять миллионов рублей. Глава округа Иван Курданин отчитался губернатору Андрею Воробьеву, что результат проверок направили органам правопорядка.

По словам Курданина, в этом году местная администрация и жители добились комплексной проверки при участии всех возможных сторон: подмосковных Минэкологии и МинЖКХ, областного комитета по ценам и тарифам, силовых структур.

Сами сооружения еще 1985 года постройки. Принадлежат они частному лицу.

Мы провели большую и очень плотную работу. Взяли заборы стоков, которые они сбрасывают в Клязьму. Проверили, как расходуют средства из тарифа. Комитет насчитал штрафы на сумму около девяти миллионов рублей Иван Курданин.

Это значит, что владелец сооружений неправильно расходует получаемые от людей и организаций средства.

Все материалы проверок направили в правоохранительные органы. Губернатор Подмосковья попросил Курданина плотно заниматься решением этой проблемы.

«Чистый регион — это мечта каждого человека, понятно. У нас большая программа по модернизации очистных сооружений. Понятно, что не везде это простая задача, но мы с вами здесь для того, чтобы решать сложные», — сказал Воробьев.

Он попросил тесно работать с профильным министром и при поддержке правительства поставить точку в вопросе.

Бесплатный газ

Президентский проект «Социальная газификация» коснется 1,5 тысячи жителей Лосино-Петровского округа. По нему топливо к границам земельных участков подведут бесплатно.

«„Социальная газификация“ очень важна — ее жители очень ждут. Я провел уже семь встреч: у нас есть четкие графики, и люди понимают, когда мы с „Мособлгазом“ придем», — сказал Курданин.

Он напомнил, что все графики по социальной газификации в населенных пунктах Подмосковья можно изучить на сайте.

Очень важно информировать так, чтобы на все вопросы, которые задают по газу, жители четко получали ответы. Это президентская программа — ясность по ней должна быть абсолютной Андрей Воробьев.

Воробьев добавил, что каждый человек должен знать, когда, кто и за сколько подведет газ.

«Такой есть только в Америке»

В 2021-м в Лосино-Петровском округе появится масштабный индустриальный парк, где за автоматизацию процессов будут отвечать роботы.

«Уже создан инновационный роботизированный склад. Такой сейчас есть только в Америке. Все программное обеспечение сделано полностью у нас, написано нашими инженерами. И роботы сделаны все у нас на территории», — рассказал глава округа.

Большой индустриальный парк соберет на одной площадке очень крупных инвесторов. Управляющей компанией станет «Виталан».

«В группу „Виталан“ входят компании, оборот которых лишь в прошлом году составил 11,5 миллиарда рублей. И у нас с ними уже подписана дорожная карта на их перевод в Подмосковье. Мы с Мининвестом нашли подходы», — объяснил Курданин.

По словам губернатора Подмосковья, экономика — одно из приоритетных направлений работы. И такие проекты очень значимы.

«Очень важная работа. Можете рассчитывать [на поддержку], активно работать с Мининвестом по всем программам. Если необходимо какое-то особое внимание к компаниям, мы тоже готовы в этом участвовать», — сказал он.

Воробьев отметил, что доходы в Лосино-Петровском заметно выросли, и поблагодарил главу за такой результат работы.

«Вы возглавляете Лосино-Петровский округ уже два года. И в прошлом году неплохо закончили с точки зрения рейтинга. Я очень надеюсь, что жители чувствуют эти перемены. Приятно, что в округе инвестиции увеличились», — сказал губернатор.

Курданин отметил, что власти округа уже изменили местный инвестиционный микроклимат, внедрив новые подходы.

«Мы к предпринимателям подходим теперь в первую очередь с вопросом: „Как мы вам можем помочь? Мы, администрация, работаем для вас“. А если некоторые предприятия ранее не хотели общаться, то, например, уже в этом году мы помогаем такому предприятию создать целый индустриальный парк», — поделился он.

По инвестициям в Лосино-Петровском уже успел произойти настоящий прорыв. В 2019 году их объем составлял только 367 миллионов рублей, следующем — уже около 1,5 миллиарда, а в этом может превысить 2,5 миллиарда.

Индустриальный парк позволит создать минимум 450 новых рабочих мест для жителей.