Подмосковье 08 декабря 2023, 12:16 Проблему обманутых дольщиков полностью решили в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Права 238 дольщиков жилого комплекса «Акваполис» восстановили в Солнечногорске. Они получили компенсационные выплаты.

Проблему обманутых дольщиков в округе удалось полностью решить при поддержке президента России, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

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«На начало года в реестре проблемных у нас был жилой комплекс „Акваполис“ в деревне Лопотово. Для восстановления прав дольщиков было принято решение о выплате компенсаций. На сегодняшний день все 238 человек получили деньги», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, строительство жилого комплекса «Акваполис» остановилось в 2017 году. Застройщик ООО «ЦСТ-Гермес» обещал возвести 15 малоэтажных домов, однако готовность объекта достигла лишь 30%.

Вопрос дольщиков в регионе остается на контроле. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года дольщикам вручат 3,4 тысячи ключей от квартир.

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