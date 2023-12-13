Подмосковье 13 декабря 2023, 11:46 Проблему обманутых дольщиков полностью решили в Можайске Unsplash

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Вопрос обманутых дольщиков решили в Можайске. Еще одну многоэтажку исключили из реестра проблемных объектов.

Проблемную 15-этажку в Можайске начали строить в 2017 году. Работы завершили только шесть лет спустя.

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«Так затянулось, что мы вторую квартиру успели купить. Живем в ней уже пять лет. Теперь думаем, что все-таки начнем ремонт делать», — поделился Ольша Носкова.

Фонд обманутых дольщиков по решению арбитражного суда получил права застройщика на завершение строительства. Каждую стадию работ в режиме реального времени дольщики контролировали вместе с городским прокурором.

Вскоре жильцы смогут получить ключи от своих квартир: с дома сняли статус долгостроя и исключили из реестра проблемных объектов. Многоэтажку уже подключили к котельной, сейчас заканчиваются пусконаладочные работы. В ближайшее время жильцы выберут управляющую компанию.

К 1 января 2024 года проблема обманутых дольщиков в Можайском городском округе будет полностью решена.

Вопрос дольщиков в регионе остается на контроле. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года дольщикам вручат 3,4 тысячи ключей от квартир.

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