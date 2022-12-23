Подмосковье 23 декабря 2022, 13:17 Проблему дольщиков ЖК «Томилино» решили в Люберцах

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Почти 500 дольщиков ЖК «Томилино» в Люберцах получат квартиры и справят долгожданное новоселье. Три жилых корпуса — № 7, 8 и 10 — получили разрешение на ввод в эксплуатацию от Министерства жилищной политики Подмосковья.

Дольщики ЖК «Томилино» в Люберцах должны были заселиться в свои квартиры еще в марте 2017 года. Но застройщик — компания «ТомСтрой» — не выполнил своих обязательств и был признан банкротом.

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«Для завершения строительства мы привлекли нового инвестора — компанию „СЗ „Самолет-Жилино“. Дома успешно достроены и введены в эксплуатацию. Права 467 дольщиков восстановлены», — отметила глава Министерства жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

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Московская область окончательно решит вопрос с обманутыми дольщиками до конца 2023 года. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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