23 декабря 2022, 13:17
Проблему дольщиков ЖК «Томилино» решили в Люберцах
Почти 500 дольщиков ЖК «Томилино» в Люберцах получат квартиры и справят долгожданное новоселье. Три жилых корпуса — № 7, 8 и 10 — получили разрешение на ввод в эксплуатацию от Министерства жилищной политики Подмосковья.
Дольщики ЖК «Томилино» в Люберцах должны были заселиться в свои квартиры еще в марте 2017 года. Но застройщик — компания «ТомСтрой» — не выполнил своих обязательств и был признан банкротом.
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«Для завершения строительства мы привлекли нового инвестора — компанию „СЗ „Самолет-Жилино“. Дома успешно достроены и введены в эксплуатацию. Права 467 дольщиков восстановлены», — отметила глава Министерства жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.
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Московская область окончательно решит вопрос с обманутыми дольщиками до конца 2023 года. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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