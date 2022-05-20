Проблему долгостроя решили в Звенигороде

Минжилполитики решило проблему дольщиков ЖК «Некрасовский» — началась выдача ключей.

Первые дольщики ЖК «Некрасовский» в Звенигороде начали получать ключи от квартир. 242 жителя города ждали своих квартир 2,5 года. Теперь проблема решена — их дом достроен и введен в эксплуатацию.

Заселение дольщиков должно было состояться еще в 2019 году, но передача квартир не была выполнена в срок из-за финансовых трудностей застройщика ООО «Шервудстрой». Об этом сообщила глава Министерства жилищной политики Инна Федотова.

«При содействии Правительства региона компания смогла возобновить строительство ЖК „Некрасовский“. Министерство жилищной политики Подмосковья контролировало процесс и помогало застройщику на всех этапах возведения объекта. Ведомство оказало содействие в корректировке проектной документации, приведении ее в соответствие с законодательством, помогло застройщику решить проблемы с сетевыми и ресурсоснабжающми организациями, а именно с подключением дома к сетям электричества, водопровода и отопления», — отметила глава ведомства.