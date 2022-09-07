Проблемный ЖК «Опалиха Парк» начали достраивать в Красногорске | 360°

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Проблемный ЖК «Опалиха Парк» начали достраивать в Красногорске

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В Подмосковье начали достраивать еще один проблемный жилой комплекс. Строительные работы возобновились на площадке ЖК «Опалиха Парк». Сейчас там проходит подготовка к основному этапу стройки.

В ЖК «Опалиха Парк» закончилась строительно-техническая экспертиза первого корпуса. Ее разделили на два этапа — сначала провели визуальный осмотр, потом — инструментальное обследование и формирование расчетной модели.

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Во время первого этапа осматривался весь объект и отдельно его конструкции, на нем успели обнаружить ряд дефектов. В ближайшее время строители примут все необходимые меры для их устранения. Не было обнаружено ни одного дефекта, из-за которых строительство было бы невозможным. В итоге первый корпус собираются достраивать.

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В ходе второго этапа состоялось испытание свай первой и второй секций. Это необходимо провести для того, чтобы возобновилось проектирование и прохождение экспертизы.

Со строительной площадки вывезли весь лишний мусор. Сейчас там проходит выравнивание грунта, чтобы устранить все лишние перепады. Уже удалось определить подрядчика, тендер проводился во второй половине лета. К этому моменту началась мобилизация специальной техники и строителей.

Строительство

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