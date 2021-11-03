Проблемный ЖК «Опалиха парк» могут достроить за 2 года

Для того, чтобы оперативно решить проблемы дольщиков проекта «Опалиха парк» правительство региона привлекло инвестора ГК «Гранель». Он предложил комплексный план, который позволит завершить строительство в течение двух лет.

Как сообщили в Минжилполитики области, проект в 2014 году начал застройщик ООО «Авест». Около 400 человек вложили свои деньги и ожидали окончания строительства в 2018 году. Но работы были остановлены после возведения первого корпуса.

ГК «Гранель» уже провела две встречи с группами дольщиков, и предложила достроить проект на инвестиционные внебюджетные средства. Если пострадавшие согласятся, то они получат квартиры до конца 2023 года.

Большинство дольщиков ЖК «Опалиха» согласны с инвестором и выступают против передачи объекта Фонду защиты прав граждан участников долевого строительства. Против участия ГК «Гранель» высказались несколько человек, чьи интересы представляет управляющий партнер фирмы «ПоверенныйЪ» Даниил Синицын.

Инвестор предложил два варианта решения проблемы. Можно достроить первый корпус, который возведен примерно на 50%. Или предоставить дольщикам второго и пятого корпусов равнозначные квартиры в первом корпусе «Опалихи» или в новом ЖК «Аникеевский». Он строится поблизости.

Правительство региона возьмет на особый контроль завершение строительства ЖК «Опалиха». ГК «Гранель» уже участвовало в достройке проблемных объектов. Например, ЖК «Квартал Лукино», ЖК «Малина», ЖК «Эстет», ЖК на Тарасовской 14, ЖК «Квартал Европа» и других. Всего при участии компании были восстановлены права более 5,5 тысячи обманутых дольщиков.

На состоявшейся 12 октября рабочей встрече губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина обсуждался вопрос, в том числе, решения проблем обманутых дольщиков.