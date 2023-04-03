Подмосковье 03 апреля 2023, 14:49 Проблемный ЖК «Лесная сказка» в Ногинске достроят к осени Главгосстройнадзор МО

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Проблемный жилой комплекс «Лесная сказка» в Ногинске достроят этой осенью. Дольщики ждали этого события 10 лет, сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

На стройплощадке побывало не только ведомство, но и Ногинская городская прокуратура. Участники встречи осмотрели объект.

Возведение ЖК «Лесная сказка» в Ногинске началось в 2012 году. В 2019 застройщик ООО «Диострой-Инвест» приостановил работы. В 2021 году новый девелопер ООО «РП Строй» направил в Главгосстройнадзор извещение о возобновлении строительства.

Двухсекционный 16-этажный многоквартирный дом с первым нежилым этажом имеет 162 квартиры. Из них 114 — однокомнатные, 30 — трехкомнатные и 18 — двухкомнатные.

Сейчас на объекте монтируют кровлю, внутренние инженерные системы и оконные блоки. На строительной площадке работают 54 человека.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года.

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