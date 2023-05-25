Подмосковье 25 мая 2023, 03:22 Проблемный ЖК «Лайково» достроили в Одинцове Главгосстройнадзор МО

Читать 360tv в

Все 12 многоквартирных домов ЖК «Лайково» в Одинцове общей площадью 252 тысячи квадратных метров достроили. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

В ближайшее время 1973 пострадавших граждан получат ключи от квартир.

Реклама

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области контролировали завершение строительства и реагировали на каждое обращение жителей по устранению нарушений в домах.

Возведение ЖК «Лайково» началось в 2016 году. Летом 2018 года застройщика ООО «Ивастрой», которое входило в ГК «Урбан Групп», признали банкротом.

Работы на объекте завершили за счет Фонд защиты прав дольщиков, подмосковного бюджета и федеральных средств.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что количество обманутых дольщиков в Московской области стремительно уменьшается.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».