Подмосковье 04 мая 2023, 02:40 Проблемный ЖК «Феникс» в Дубне построят в 2025 году Главгосстройнадзор МО

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Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили строительство проблемного жилого комплекса «Феникс» в Дубне. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Односекционный 16-этажный дом на 106 квартир начали возводить в 2019 году. После этого девелопер обанкротился. В 2022 году работы на объекте возобновило ООО СЗ «Ин-Групп Маленький».

«На объекте выполнены работы по устройству котлована, свайного поля, фундаментов, ведется устройство железобетонных конструкций цокольного этажа», — уточнили в ведомстве.

В ЖК «Феникс» ведется строительство еще одного дома — № 28. Его достроят во втором квартале 2025 года.

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