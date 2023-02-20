Подмосковье 20 февраля 2023, 14:08 Проблемные жилые дома в ЖК «Феникс» в Дубне достроят в 2025 году

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Специалисты Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход строительства двух многоквартирных домов в составе ЖК «Феникс» в Дубне. Жилые здания высотой 12-16 этажей должны сдать в эксплуатацию в 2025 году.

Дома № 28 и № 34 на 314 квартир достраивает компания «Ин-Групп Маленький». Планируется сдать оба здания на улице Тверской к осени 2025 года.

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Работы на объекте возобновились в августе 2022 года после того, как начинавшая стройку компания «Бетиз и К» обанкротилась.

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Недавно губернатор Андрей Воробьев рассказал о перспективах другого бывшего проблемного объекта — ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Комплекс получит детские сады, школу, поликлинику — все построят с учетом пожеланий людей.