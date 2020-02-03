Проблемные медучреждения Богородского округа включат в специальные программы

Светлана Стригункова менее месяца в должности министра здравоохранения Подмосковья. Одна из первых поездок в этом статусе состоялась в Богородский округ. Министр побывала в пяти медучреждениях округа.

В приемном отделении Ногинской ЦРБ главный врач показывал министру новый рентген-аппарат.

Новое сосудистое отделение открылось в конце прошлого года. После операций пациентам важна реабилитация. Врачи делают все, чтобы быстрее поставить человека на ноги.

«Это вертикализаторы, которыми пользуется врач-реабилитолог для того, чтобы больных поднимать из положения горизонтального в вертикальное. Чтобы не было застоя крови», — сказала Ангелина Ларюкова, старшая медсестра Ногинской центральной районной больницы.

Новое оборудование стоит в коридоре, помещений не хватает. Ситуация изменится, когда построят стационар на 600 мест. Сейчас ищется участок для будущего строительства. В этом процессе участвует и администрация округа.

Источник фото: телеканал «360»

«Проговорили о стационаре и сосудистом центре, о котором мы все мечтаем, понимаем, что это не случится и не произойдет сразу, но очень бы хотелось, чтобы проект 20-21 год, и 21-22 — реализация проекта», — сказал Игорь Сухин, глава Богородского г. о.

Министр положительно оценила, как обстоят дела в Ногинской ЦРБ.

«Пока не во всех территориях была, но, в сравнении со многими, здесь условия очень хорошие», — сказала Светлана Стригункова, министр здравоохранения Московской области.

Следующая точка в маршруте — психиатрическая больница. Она расположена в зданиях, построенных еще меценатом Морозовым. Отсюда основная проблема — помещениям давно требуется ремонт.

«У нас есть поручение Андрея Юрьевича о том, что мы должны в кратчайшие сроки собрать все объекты по области, которые требуют точно ремонта», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Источник фото: телеканал «360»

Всего Светлана Стригункова побывала в пяти медицинских учреждениях Богородского округа. Проблемы каждого будут решать, включая их в специальные планы и программы.