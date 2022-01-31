Проблем с электроснабжением в Подмосковье стало меньше

В Подмосковье за январь количество проблем с электроснабжением возникло меньше, чем в среднем за месяц в 2021 году. За первый месяц 2022-го в области зафиксировали 350 аварийных отключений.

Среднемесячный показатель по подобным сбоям в 2021 году равнялся 507, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

Среднее время восстановления электроснабжения составило приблизительно полтора часа. Больше всего под отключение попали жители Мытищ, Орехово-Зуева, Чехова, Одинцовского и Раменского городских округов.

Несмотря на это, подчеркнули в министерстве, в январе ситуация с электроснабжением оказалась более стабильной, чем во всей второй половине 2021 года.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева министерство энергетики Московской области контролирует выполнение комплексной программы мероприятий по повышению качества и надежности энергоснабжения потребителей», — заметил глава ведомства Александр Самарин.

Результат работы он назвал очевидным, ведь количество проблем с электроснабжением жителей региона стало снижаться.

«Энергетики ежегодно в полном объеме выполняют ремонтные и инвестиционные программы, направленные на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей», — заключил Самарин.